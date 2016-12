KLM zet zaterdag in op gewone dienstregeling

SCHIPHOL - Ook vrijdagavond heeft een groot deel van Nederland nog te maken met mist. Behalve in het westen en zuidoosten van het land komt volgens het KNMI plaatselijk nog steeds dichte mist voor. In de avond en nacht breiden mist en bewolking zich volgens het weerinstituut langzaam verder oostwaarts uit.

Door ANP - 30-12-2016, 21:34 (Update 30-12-2016, 21:34)

Op de snelwegen heeft de mist niet geleid tot grote ongevallen. Op Schiphol kampte vrijdagavond nog steeds een aantal vluchten met vertraging en moest een beperkt aantal vluchten worden geannuleerd. Vrijdag overdag liepen al enkele honderden vluchten vertraging op.

Omdat de weersvooruitzichten voor zaterdag een stuk beter zijn, stopt KLM dan met het preventief schrappen van vluchten. ,,Zoals het er nu naar uitziet, draaien we volgens de gewone dienstregeling'', aldus een woordvoerster. ,,Omdat er op oudejaarsdag minder animo is om te vliegen dan op een normale zaterdag, is er bovendien wat ruimte in het vliegschema.''

KLM schrapte vrijdag 44 vluchten vanaf Schiphol. ,,Dat zijn er dus feitelijk 88 omdat een toestel dat niet vertrekt naar bijvoorbeeld Barcelona, daar ook niet vertrekt voor een retourvlucht.''