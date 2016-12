Overvallen op supermarkten

BREDA - De politie heeft het vrijdagavond druk gehad met overvallen op supermarkten. Een filiaal van Albert Heijn in Breda is vrijdagavond overvallen. Twee gewapende mannen, in het zwart gekleed en met bedekte gezichten, drongen binnen met een mes en een vuurwapen. Ze hebben mensen bedreigd. Niemand raakte gewond.

Door ANP - 30-12-2016, 21:44 (Update 30-12-2016, 23:49)

De twee verdwenen weer nadat ze een greep in een kassa hadden gedaan. De politie is naar ze op zoek. In de winkel was het druk op het moment van de overval. De politie trof geschrokken klanten en winkelmedewerkers aan.

Ook in Hellevoetsluis is vrijdagavond een supermarkt overvallen. Een jongen met een mes drong er net voor sluitingstijd binnen. Een kassamedewerker weigerde echter geld af te geven. Daarop koos de overvaller het hazenpad, zonder buit.

Volgens De Gelderlander is ook in Boxmeer een supermarkt overvallen. Een man heeft daar met iets wat op een vuurwapen lijkt een medewerker bedreigd. Hij vertrok met een onbekende buit. Ook hier raakte niemand gewond.