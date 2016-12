Geramde stuw bij Grave nu niet te repareren

GRAVE - De stuw in de Maas bij Grave (Noord-Brabant) waar donderdagavond een schip tegenaan botste, kan niet met noodmaatregelen worden gerepareerd. Daar is de schade veel te groot voor: er zit een gat in van zo'n 25 meter, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat zaterdagavond.

Door ANP - 31-12-2016, 19:23 (Update 31-12-2016, 19:23)

Met camera's is onder water een inspectie aan de stuw uitgevoerd, maar Rijkswaterstaat heeft ,,nog geen volledig beeld'', aldus de zegsman. Ook de schuiven van de stuw zelf moeten nog uitgebreid worden nagelopen. Dat gebeurt in de komende dagen.