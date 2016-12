Flat in Lent ontruimd vanwege brand

LENT - Bewoners van een flat in Lent, bij Nijmegen, zijn zaterdagavond geëvacueerd omdat aan de buitenkant van het gebouw brand is uitgebroken. Vooral vanwege de rookontwikkeling besloot de brandweer het pand te ontruimen. Het vuur woedt aan de buitenkant van een supermarkt op de begane grond, maar het is onbekend wat er vlam heeft gevat.

Door ANP - 31-12-2016, 20:46 (Update 31-12-2016, 21:03)

In de flat van drie verdiepingen wonen onder meer mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden in de buurt opgevangen, terwijl de brandweer alle woningen boven de supermarkt controleert.