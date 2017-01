Dode na brand in Vlaardingen

ANP Dode na brand in Vlaardingen

VLAARDINGEN - Na brand in een woning in Vlaardingen heeft de brandweer een overleden persoon aangetroffen. In het huis aan de Sprinterplaats woedde volgens de Veiligheidsregio Rijnmondveilig korte tijd een hevige brand.

Door ANP - 1-1-2017, 18:18 (Update 1-1-2017, 18:18)

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.