Deel A15 bij Rotterdam dicht na ongeval

ANP Deel A15 bij Rotterdam dicht na ongeval

ROTTERDAM - De A15 tussen Rozenburg en Ridderkerk is maandagochtend bij knooppunt Vaanplein dicht na een ongeval. Het verkeer moet omrijden langs de noordkant van Rotterdam, via de snelwegen A20, de A4 en de A16, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Door ANP - 2-1-2017, 7:58 (Update 2-1-2017, 7:58)

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de VID is er een traumahelikopter onderweg.