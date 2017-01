Ruim 280.000 euro voor moskee Culemborg

CULEMBORG - De Islamitische Gemeenschap Culemborg heeft al ruim 280.000 euro binnengekregen voor de bouw van een nieuwe moskee. Dat heeft voorzitter van het moskeebestuur, Hassan Barzizaoua, maandag gezegd.

Woensdagavond werd het voormalig zwembad De Meer, waar de moskee zou komen, door brand verwoest. Het toekomstige moskeegebouw in het voormalige zwembad was nog niet verzekerd. Zeker vijftien moskeeën in het land begonnen in reactie hierop een inzamelingsactie om zo ,,de materiële schade iets te verzachten''.

Ook op Facebook werden inzamelingsacties gehouden.