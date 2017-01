Rijkswaterstaat zoekt naar stukken van stuw

ARNHEM - Rijkswaterstaat zoekt maandag met sonarboten op de Maas richting Nijmegen naar afgebroken stukken van de stuw bij Grave. De stuw is donderdagavond kapotgevaren door een binnenvaartschip. Inspecties in het weekeinde hebben aangetoond dat er waarschijnlijk delen van de stuw op de bodem van de rivier liggen. Pas als die zijn gevonden, kan worden bepaald of zwaarbeschadigde jukken en schuiven van de stuw nog te herstellen zijn, aldus de dienst.

Het duurt volgens Rijkswaterstaat zeker nog enkele dagen voordat er een uitspraak is te doen over de schade aan het waterwerk.

Het incident zorgt ook in de omgeving van de Maas voor veel overlast. Grote bedrijven langs het Maas-Waalkanaal, de verbinding tussen de Maas en de Waal kunnen niet over water bevoorraad worden, omdat de waterstand in de haven van het kanaal te laag is.