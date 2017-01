Haagse politie onderzoekt bedreigingen

ANP Haagse politie onderzoekt bedreigingen

DEN HAAG - De Haagse politie onderzoekt bedreigingen en beledigingen die zijn geuit via internet nadat een agent zwaargewond was geraakt in de nieuwjaarsnacht. Het gaat om opmerkingen als ,,lekker voor hem, op naar de volgende'', bevestigde een woordvoerder een bericht hierover bij de NOS.

Door ANP - 2-1-2017, 11:47 (Update 2-1-2017, 11:47)

,,We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en of er een strafbare component in zit'', zei de zegsman. De agent werd aangereden en raakte zwaargewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Bij de reanimatie van het slachtoffer werden politiemensen en ambulancepersoneel bekogeld met stenen en vuurwerk.