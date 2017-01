Metro Amsterdam urenlang plat door storing

ANP Metro Amsterdam urenlang plat door storing

AMSTERDAM - Het metroverkeer in Amsterdam is na een urenlange storing maandagmiddag laat weer langzaam op gang gekomen.

Door ANP - 2-1-2017, 15:13 (Update 2-1-2017, 17:36)

Drie van de vier metrolijnen (50, 53, 54) van het GVB rijden sinds 17.00 uur weer. Alleen metrolijn 51 (Amsterdam-Amstelveen Westwijk) heeft nog te kampen met de gevolgen van de storing, die rond 14.00 optrad in het verkeersleidingssysteem, meldt het vervoersbedrijf. Er zijn op dat traject bussen ingezet om de overlast te beperken.

Volgens een woordvoerster is met man en macht gewerkt om het euvel op te lossen. Desondanks kon niet worden voorkomen dat passagiers in een metrostel bij de Boelelaan ruim een uur opgesloten zaten. Om veiligheidsredenen mochten zij het voertuig niet verlaten. Dat is later met behulp van de politie gebeurd. Reizigers werden wel op de hoogte gehouden van de reden van hun gedwongen verblijf in het metrostel, aldus de woordvoerster.

Veel reizigers ondervonden hinder en vertraging door de metrostoring. Vanwege de vakantieperiode is het behoorlijk druk in het openbaar vervoer in de hoofdstad.