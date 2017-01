Vragen na storing lotenchecker Staatsloterij

ANP Vragen na storing lotenchecker Staatsloterij

DEN HAAG - De storing bij de lotenchecker van de Staatsloterij dit weekeinde zorgde ook maandag nog voor drukte bij de klantenservice van de organisatie. Door de hapering kregen mensen die wilden controleren of ze een prijs hadden gewonnen in de Oudejaarstrekking onduidelijke meldingen.

Door ANP - 2-1-2017, 16:38 (Update 2-1-2017, 16:38)

Via internet kregen sommigen de boodschap dat ze met hun lot niets hadden gewonnen, terwijl ze wel prijs hadden als ze de app raadpleegden. Maandag kwamen veel vragen van bellers die hun lot niet meer hebben, maar wel een prijs zeggen te hebben gewonnen. Bij de Staatsloterij doen ze er alles aan om mensen te helpen, aldus de zegsman. Ook naar gescheurde of half verbrande loten wordt gekeken, net als naar betaalbewijzen. Hij roept klanten met een lot op zich vooral te melden als er twijfels zijn over de uitslag. De uitkomst van de trekking is online en via teletekst te raadplegen.