ANP Verdachte Hellevoetsluis donderdag voorgeleid

HELLEVOETSLUIS - Een verdachte van de dodelijke schietpartij in Hellevoetsluis op tweede kerstdag wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie is nog altijd op zoek naar twee andere verdachten. Het lijkt duidelijk te zijn wie deze verdachten zijn, maar vooralsnog zijn ze niet gevonden.

Door ANP - 2-1-2017, 18:27 (Update 2-1-2017, 18:27)

Bij het schietincident, op tweede kerstdag, vielen twee doden. Het eerste slachtoffer, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, overleed dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Een 22-jarige Rotterdammer stierf later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren op bezoek in een woning aan de Branding waar de schietpartij plaatshad.

Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de kwestie.