ANP Meisjes ziek door onbekende pillen

ZWANENBURG - De politie heeft nog geen idee wat voor pillen twee meisjes hebben ingeslikt die maandag met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De meisjes van 11 en 12 hadden de pillen in Zwanenburg op straat gevonden en opgegeten, zei de politie.

Door ANP - 2-1-2017, 21:51 (Update 2-1-2017, 21:51)

Een van de meisjes was erg verward, de ander was er slechter aan toe.

De politie heeft in de buurt gezocht of er nog meer pillen op straat lagen. Of er meer zijn gevonden, weet een woordvoerster niet. Het heeft er alle schijn van dat het om drugs gaat.