ANP Eerste testrit Noord-Zuidlijn goed verlopen

AMSTERDAM - De eerste testrit waarbij een metrostel op eigen kracht over een deel van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam reed, is in de nacht van maandag op dinsdag goed verlopen. Volgens een woordvoerder ging de metro over ongeveer anderhalve kilometer stapvoets van station Zuid naar Europaplein.

Door ANP - 3-1-2017, 11:10 (Update 3-1-2017, 11:10)

De metrolijn, die Amsterdam-Noord met Zuid verbindt, moet in 2018 klaar zijn en wordt de komende zeven maanden uitgebreid getest. De ritjes vinden 's nachts plaats, zodat het werk in de stations niet wordt gehinderd.

Eerder vonden ook al tests plaats op het noordelijke deel van de lijn, maar toen moest de metro nog in twee delen door de tunnel worden getrokken. De stations zijn nu zo ver afgebouwd dat de metro's zelfstandig testritten kunnen doen op de hele Noord-Zuidlijn.