ANP Aangereden politieman in coma

DEN HAAG - De politieman die tijdens de jaarwisseling werd aangereden in Den Haag ligt met zeer ernstig hersenletsel in coma. Zijn vriendin heeft dit in een bericht op Facebook laten weten. ,,Zijn situatie is onverminderd zorgelijk, maar als familie hopen we dat hij ons -zoals wel vaker- verrast en hier bovenop komt'', aldus de familie.

Door ANP - 3-1-2017, 14:22 (Update 3-1-2017, 14:22)

De agent raakte zwaargewond bij de aanrijding. Er stond na afloop veel ophef omdat collega's en ambulancepersoneel daarna zouden zijn gehinderd bij de hulp aan de politieman. De politie sprak dat maandag tegen. Dit gebeurde wel bij agenten die de toegestroomde omstanders op afstand wilden houden.

De vele steunbetuigingen uit hele land van collega's en alle andere steun doen de familie en de vrienden van de politieman goed. Ze laten weten echter vooral behoefte te hebben aan rust. ,,We worden aan alle kanten benaderd door de media, maar namens de familie wil ik, de vriendin van Mario, laten weten dat wij geen behoefte hebben om naar voren te treden.''