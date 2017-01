Recorddrukte in Fries Museum door Alma-Tadema

LEEUWARDEN - De Romeinse voorstellingen van Lourens Alma-Tadema hebben het Fries Museum nu al een bezoekersrecord opgeleverd. Iets meer dan drie maanden na de opening van de tentoonstelling 'Alma-Tadema, klassieke verleiding' verwelkomde het museum in Leeuwarden dinsdag de honderdduizendste bezoeker.

Zo veel mensen ontving het museum nog nooit in zo'n korte tijd. De ruim tachtig schilderijen van Alma-Tadema zijn nog tot februari volgend jaar te bewonderen in de hoofdstad van zijn geboorteprovincie.

Lourens Alma-Tadema (1836-1912) vierde in de negentiende eeuw grote successen in Europa met zijn schilderijen over de klassieke oudheid. Later ondekte ook de filmwereld zijn oeuvre. Talloze films over het decadente oude Rome speelden zich af tegen een achtergrond die was geïnspireerd op het werk van 'Sir Lawrence', die vooral in Londen furore maakte. In het Fries Museum zijn ook filmfragmenten te zien.