Derde verdachte Hellevoetsluis meldt zich

HELLEVOETSLUIS - Een 23-jarige man heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld in verband met de dodelijke schietpartij op tweede kerstdag in Hellevoetsluis. Dat maakte de politie disdag bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

3-1-2017

Op 26 december werden kort voor 18.00 uur twee mannen neergeschoten op de Branding in Hellevoetsluis. Een 29-jarig slachtoffer uit die plaats overleed nog dezelfde avond aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 22-jarige Rotterdammer, stierf later die nacht in het ziekenhuis.

Voor deze schietpartij zitten inmiddels drie verdachten vast. Maandag werd een 50-jarige inwoner van Hellevoetsluis aangehouden, op 30 december gaf een 29-jarige verdachte, ook uit Hellevoetsluis, zichzelf aan bij de politie in Dordrecht. Twintig rechercheurs zijn nog op zoek naar een vierde verdachte, aldus de politie.