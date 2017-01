Rode kaart lastige Pool

BUNSCHOTEN - De gemeente Bunschoten-Spakenburg doet een nieuwe noodgreep om Poolse arbeidsmigranten in het gareel te houden. Polen die zich misdragen, verliezen hun huis en riskeren ontslag.

Door Chris Ververs - 4-1-2017, 7:00 (Update 4-1-2017, 7:00)

De incidenten volgden afgelopen jaar in zo’n hoog tempo op in Bunschoten-Spakenburg, dat het gemeentelijke zomerreces ervoor werd onderbroken. Burgemeester Melis van de Groep stelde vervolgens met de grootste uitzendbureaus een convenant op, dat snel in werking treedt. Van de Groep: „Als wij een melding binnen krijgen van een incident waarbij de openbare orde wordt...