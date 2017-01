Mighty Mike bedankt Phil Taylor

LONDEN - Michael van Gerwen is de nieuwe grote man. De kenners kwamen het WK superlatieven te kort. Hij wordt ’de Lionel Messi óf de Michael Jordan van het darts’ genoemd.

Door onze verslaggever - 4-1-2017, 7:00 (Update 4-1-2017, 7:00)

Legende Taylor domineerde decennia de dartsport, maar nooit met zulke fenomenale scores als Van Gerwen. Wie de grootste aller tijden is? „Dat laat ik liever aan andere mensen over om te beslissen.” Daags na zijn wereldtitel praat de Brabander vol respect over Taylor. „Die man heeft heel veel teweeggebracht. Misschien heb...