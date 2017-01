Spitstrein Amsterdam-Enkhuizen de slechtste van het land

ENKHUIZEN - Treinen die extra moeten worden ingezet tijdens de spits rijden vaak met vertraging of zelfs helemaal niet. Dat is de conclusie van treinreiziger.nl. De slechtste binnenlandse trein in 2016 is de spitstrein Amsterdam - Enkhuizen.

Door Redactie - 4-1-2017, 7:35 (Update 4-1-2017, 7:36)

Treinreiziger.nl onderzocht samen met het Algemeen Dagblad de cijfers van spoorbeheerder ProRail.

De extra treinen rijden op enkele trajecten om de spits te verlichten voor de passagiers. Maar vaak worden die treinen alsnog geschrapt om defecte treinen op een ander traject te vervangen of ze rijden met flinke vertraging. Zo heeft de spitstrein Veenendaal - Breukelen sinds de nieuwe dienstregeling een uitval van 11,5 procent.

Treinreiziger.nl bekeek van alle treinseries zowel de stiptheid als de uitvalcijfers. Tussen Amsterdam en Enkhuizen viel 4,2 procent uit en van de intercity’s die wél reden, had een derde minstens 3 minuten vertraging.

Reizigersorganisatie Rover vindt de conclusies onacceptabel.