ANP Opnieuw storing bij metro Amsterdam

AMSTERDAM - Voor de tweede keer in twee dagen tijd ligt het metronetwerk in Amsterdam plat. De metrolijnen 50, 51, 53 en 54 rijden niet door een storing in het systeem, laat vervoerder GVB woensdag weten. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.

Door ANP - 4-1-2017, 9:17 (Update 4-1-2017, 9:47)

De storing begon bij lijn 51, die Amstelveen verbindt met het Centraal Station in Amsterdam. Omdat de andere lijnen deels over hetzelfde spoortraject rijden, zijn die ook stilgevallen. Het GVB raadt reizigers aan gebruik te maken van ander openbaar vervoer, zoals trein, tram en bus.

Maandagmiddag lag het metroverkeer in Amsterdam urenlang stil. Ook dat kwam door een storing in het verkeersleidingssysteem. Waardoor de storingen zijn veroorzaakt wordt onderzocht, aldus een woordvoerster van het GVB.