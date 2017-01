Fiets populairste vervoermiddel in Amsterdam

AMSTERDAM - De fiets is onder Amsterdammers het populairste vervoermiddel. In tien jaar tijd heeft de fiets de auto verdrongen van de eerste plaats, blijkt uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid, een onderzoek van de gemeente. In de stad zijn er meer fietsen (847.000) dan inwoners (835.000).

Door ANP - 4-1-2017, 12:23 (Update 4-1-2017, 12:23)

Er rijden nog wel veel auto's rond in de hoofdstad, maar dat komt doordat veel forenzen en dagjesmensen met de auto komen. Toeristen verplaatsen zich in de stad het liefst lopend (80 procent), een kleine minderheid pakt de fiets, de tram of de taxi.

Opvallend is verder de stijging van het aantal snorfietsen in Amsterdam. Dat nam sinds 2008 met 223 procent toe. Snorfietsen zijn relatief vaak betrokken bij ongelukken. Mogelijk worden ze per 1 januari 2018 met helmplicht verbannen naar de rijbaan.