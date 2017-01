Politie op zoek naar 'IS-sympathisant' Vaals

VAALS - Op een vakantiepark in Vaals doet de politie woensdag onderzoek naar ,,een mogelijke IS-sympathisant'' die daar zou hebben verbleven. Of de actie iets heeft opgeleverd is nog onbekend.

Door ANP - 4-1-2017, 13:27 (Update 4-1-2017, 13:37)

De Britse onderzoeksgroep Bellingcat deed dinsdagavond een oproep om te bepalen waar een specifieke foto is gemaakt ,,die verband houdt met een ISIS-sympathisant die in Europa woont''. Binnen een uur hadden internetgebruikers die meespeurden bepaald dat de foto in Vaals was gemaakt.

De Limburgse politie meldt dit soort meldingen ,,in de regel altijd na te lopen'' en met meer informatie te komen als daar aanleiding toe is.

Bellingcat is onder meer bekend van het verzamelen van een grote hoeveelheid online-informatie over het neerhalen van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne. Aan de hand van foto's, video's en andere openbare informatie reconstrueerden de onderzoekers bijvoorbeeld de route die de gebruikte BUK-raket volgens hen aflegde door Rusland en Oekraïne.