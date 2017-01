Acht jaar cel voor poging moord Klaas Otto

TURNHOUT - De Belgische rechter heeft een 45-jarige autohandelaar woensdag tot acht jaar celstraf veroordeeld voor poging tot moord op Klaas Otto. Josephus (Joop) M. schoot Otto, de oprichter van de Nederlandse motorclub No Surrender, in 2015 neer in Poppel, net over de grens bij Tilburg. De motorclubleider raakte gewond, maar overleefde de poging.

Door ANP - 4-1-2017, 14:54 (Update 4-1-2017, 14:54)

M. heeft verklaard dat Otto hem al geruime tijd afperste en mishandelde. Hij zou uit zelfverdediging hebben gehandeld, maar de rechtbank in Turnhout gaat niet mee in die lezing.

Klaas Otto uit Bergen op Zoom zit in Nederland vast omdat hij wordt verdacht van een reeks misdrijven, van afpersing tot witwassen en brandstichting in het huis van een vroegere kompaan van motorclub Satudarah in het Brabantse Halsteren.

De rechtbank in Breda wil de veroordeelde Belg graag horen in de afpersingszaak, zo bleek vorige maand. De zaak tegen Otto gaat op 6 februari verder.