ANP OM bevestigt reis Amri naar Amsterdam

DEN HAAG - Verdachte Anis Amri van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is woensdag 21 december met de trein van Nijmegen naar Amsterdam CS gereisd, bevestigde het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie woensdag. Daar is hij aan het einde van de middag op de trein naar Brussel gestapt en rechtstreeks naar België gereisd.

Door ANP - 4-1-2017, 18:10 (Update 4-1-2017, 18:10)

Dat blijkt volgens het OM uit het verdere onderzoek van de politie naar de reisroute van Amri door Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn hoofdzakelijk gebaseerd op camerabeelden op de spoorwegstations van Nijmegen, Amsterdam CS en Brussel-Noord.

Het onderzoek heeft inmiddels een duidelijk beeld gegeven van de reisbewegingen van Amri door Nederland, aldus het OM in een verklaring.