Actie Veenendaal tegen vermeende aanslagpleger

VEENENDAAL - De grote politieactie woensdagochtend bij een winkelcentrum in Veenendaal was een reactie op een melding dat de terreurverdachte van de aanslag in Istanbul daar was gezien.

Dat liet de politie weten.

De vermeende aanslagpleger werd aangehouden, maar onderzoek wees uit dat het niet om de terreurverdachte ging.

De politie kreeg rond 10.00 uur een melding dat in winkelcentrum de Corridor een man liep met hetzelfde signalement als de man die de aanslag zou hebben gepleegd op een nachtclub in Istanbul in de nieuwjaarsnacht.

De politie nam de melding serieus en pakte direct groot uit. Politiewagens, honden en een politiehelikopter rukten uit. Om 11.15 uur werd de 'terreurverdachte' in de Hoofdstraat in Veenendaal aangehouden.

De man bleek echter niets met 'Istanbul' van doen te hebben. Geruchten als zou hij in bezit zijn geweest van een vuurwapen, bleken op niets te berusten. De man is weer op vrije voeten.