Vijftien auto’s vernield in Noord-Scharwoude, viertal opgepakt

NOORD-SCHARWOUDE - Vier personen zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt in Noord-Scharwoude op verdenking van het vernielen van ongeveer vijftien auto’s. Het viertal werd staande gehouden door een getuige, totdat de politie er was.

Door Internetredactie - 5-1-2017, 7:45 (Update 5-1-2017, 10:16)

Rond 00.25 uur deed de getuige een melding bij de politie. Agenten gingen naar de Dorpsstraat en hielden vier verdachten aan. Er zouden meer personen bij betrokken zijn geweest.

In dezelfde straat werd bij ongeveer vijftien auto’s schade geconstateerd. De vier verdachten zijn zestien jaar oud.

Drie jongens komen uit Oudkarspel en één uit Broek op Langedijk. De betrokkenheid van het viertal wordt onderzocht.

De politie adviseert alle gedupeerden om aangifte te doen via internet.