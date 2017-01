Politiebond: minister aan zet

ANP Politiebond: minister aan zet

DEN HAAG - De politievakbond ACP verwacht dat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) echt wat gaat doet met de resultaten en voorstellen uit een enquête onder agenten over het geweld tijdens de jaarwisseling. Als dat niet gebeurt, laat de bond het er zeker niet bij zitten, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp.

Door ANP - 5-1-2017, 8:13 (Update 5-1-2017, 8:30)

In totaal 1700 agenten deelden hun ervaringen. Daaruit komt naar voren dat zij niet meer geloven dat de politiek iets voor ze gaat doen. ,,Dat is een harde conclusie. Maar we verwachten dat de minister hier zo snel mogelijk op reageert. Als de politiek ons weer laat zwemmen, dan gaan we ons met de achterban beraden wat we dan kunnen gaan doen'', aldus Van de Kamp.

Volgens Van de Kamp komt uit de enquête ook naar voren dat er tijdens de jaarwisseling te weinig politiemensen beschikbaar waren. ,,Afgelopen jaar was er veel politie nodig door de enorme migratiestromen, terreurdreiging en allerlei evenementen. Maar het kan niet zo zijn dat er dan bij de jaarwisseling geen mensen genoeg zijn. Als er geen agenten meer bij kunnen komen, zullen het hele jaar door keuzes gemaakt moeten worden. Er zal dan vaker nee gezegd moeten worden bij bepaalde evenementen.''