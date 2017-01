Verdachte fataal schietincident opgepakt

ANP Verdachte fataal schietincident opgepakt

AMSTERDAM - Een 33-jarige Amsterdammer is aangehouden voor het fatale schietincident in Amsterdam-West op 11 november vorig jaar. Daarbij kwam een 18-jarige man om het leven. De politie vermoedt dat de verdachte de schutter is. Hij is vorige week gearresteerd in Parijs en is inmiddels terug in Amsterdam.

Door ANP - 5-1-2017, 10:08 (Update 5-1-2017, 10:08)

Bij twee huiszoekingen die daarop volgden in Amsterdam-Zuidoost en Zaandijk, heeft de politie nog een 46-jarige man uit Zaandijk aangehouden. Hij zit nog vast. In de woning waar hij zich bevond, trof de politie een kilo cocaïne, een vuurwapen en 10.000 euro aan contant geld aan. Het wapen is niet gebruikt bij het schietincident in de Ten Katestraat.

Op de bewuste avond kregen twee mannen ruzie in de nabijgelegen shishalounge. Dat ontaardde in een vechtpartij buiten tussen zeker drie mannen, waarbij op enig moment is geschoten. De 18-jarige man was hier niet bij betrokken, maar ging vanuit de shishalounge kijken wat er aan de hand was. Vervolgens is hij onbedoeld geraakt en overleed hij even later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Wapen

Twee anderen, de exploitant van de shishalounge en zijn broer, raakten gewond. Zij zijn aanvankelijk ook aangehouden, maar konden na verhoor weer naar huis. Een derde persoon die na het schieten werd opgepakt, bleek later niks met de zaak te maken te hebben.

Burgemeester Eberhard van der Laan besloot vorige maand dat de horecazaak dicht moest. De politie vermoedt dat er in de shishalounge een wapen lag. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd.

De rechter-commissaris beslist vrijdag of de 33-jarige Amsterdammer langer vast blijft zitten.