ANP Eerste Apaches terug uit Mali

DEN HAAG - De eerste twee Nederlandse Apache-gevechtshelikopters komen vrijdag terug uit Mali waar de ze afgelopen 2,5 jaar deel hebben genomen aan de VN-missie. De toestellen worden met een groot C-17-transportvliegtuig overgevlogen naar vliegbasis Woensdrecht.

Door ANP - 5-1-2017, 13:46 (Update 5-1-2017, 13:46)

De heli's krijgen groot onderhoud. Na bijna een half jaar worden ze dan weer in gebruik genomen in Nederland. Het is de bedoeling dat de overgebleven twee Apaches in Mali voor 1 maart naar Nederland terugkeren.

De Nederlandse helikopters moeten terug omdat de piloten door de inzet in Mali te weinig oefenen. Ook eisen de klimatologische omstandigheden in Mali veel van het materiaal. Nederland draagt tot eind dit jaar nog wel met 290 militairen bij aan de VN-missie Minusma.

Voor de vertrokken Nederlandse Apaches komen eerst Duitse NH90-transporthelikopters in de plaats die medische evacuaties kunnen verzorgen. Daarna is het de bedoeling de drie Nederlandse Chinook-transporthelikopters uiterlijk 1 mei te laten terugkeren. Hun plaats wordt vervolgens ingenomen door Duitse Tiger-gevechtshelikopters, die de taken van de Apaches overnemen.