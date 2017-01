Lichaam gevonden in uitgebrande woning in Hoorn [video]

HOORN - In de uitgebrande woning aan de Schepenen in Hoorn is donderdag een stoffelijk overschot gevonden. Dat meldt de Veiligheidsregio.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 17:07 (Update 5-1-2017, 19:51)

Identificatie van het slachtoffer moet nog plaatsvinden. Maar vermoedelijk gaat het om de bewoonster van het pand.

De Veiligheidsregio meldt dat ook twee honden de brand waarschijnlijk niet hebben overleefd.

De buren van de aangrenzende woningen kunnen donderdagavond niet naar hun huizen terugkeren. Er wordt voor opvang gezorgd.