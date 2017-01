Plein en Binnenhof in Den Haag ontruimd

ANP Plein en Binnenhof in Den Haag ontruimd

DEN HAAG - Het Binnenhof en het Plein in Den Haag zijn donderdag ontruimd en afgezet met linten door de politie en de marechaussee. Daardoor kan niemand het gebouw van de Tweede Kamer nog in of uit.

Door ANP - 5-1-2017, 17:26 (Update 5-1-2017, 17:40)

Een agent ter plaatse vertelde dat een man is opgepakt. Daarbij werd volgens diverse betrokkenen een waarschuwingsschot gelost. De Haagse politie was niet direct bereikbaar voor toelichting.

Politiemensen en marechaussees lopen met hun wapens in de hand rond.

Op het Plein is een verdacht pakketje gevonden. Dat wordt onderzocht.