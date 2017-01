Politie gaat gebruik van tasers testen

AMSTERDAM - De politie gaat het gebruik van tasers en bodycams testen zodat deze middelen mogelijk ingezet kunnen worden tegen relschoppers tijdens de jaarwisseling. Dat zegt korpschef Erik Akerboom donderdag in een interview met NU.nl.

Door ANP - 5-1-2017, 18:58 (Update 5-1-2017, 18:58)

,,We willen ook op korte termijn gaan experimenteren met het stroomstootwapen en ook met de bodycams omdat het voor ons ongelooflijk belangrijke beschermingsmaatregelen zijn die helpen bij het opsporen van raddraaiers.''

De apparaten komen volgens Akerboom naast de uitschuifbare wapenstok die in 2018 breed zal worden ingevoerd. De inzet van nieuwe middelen is volgens hem noodzakelijk maar niet voldoende. ,,Het is nodig dat er ook preventieve maatregelen worden genomen en daarvoor zijn de ouders aan zet en soms ook de politiek aan zet.''