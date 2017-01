Branche wil meer onderzoek vuurwerkdode

ANP Branche wil meer onderzoek vuurwerkdode

DRONTEN - De vuurwerkbranche wil dat de politie meer onderzoek doet in de zaak van de vuurwerkdode in Meppel. Als de man is omgekomen door legaal Nederlands vuurwerk, dan moet worden uitgezocht wat er is misgegaan en of hij het volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De branche wil daar dan conclusies uit trekken.

Door ANP - 6-1-2017, 8:33 (Update 6-1-2017, 8:33)

Een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) liep tijdens de jaarwisseling hoofdletsel op toen vuurwerk dat hij zelf had aangestoken in de buurt van zijn gezicht ontplofte. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldde dat ze geen aanwijzingen had gevonden dat het vuurwerk illegaal was. Voor andere strafbare feiten waren ook geen aanwijzingen.

Leo Groeneveld van de belangenvereniging spreekt van een afschuwelijke gebeurtenis en wil uit respect voor de nabestaanden geen mediahype. ,,Maar we zitten met vragen en gaan contact opnemen met de politie.''