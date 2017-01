Schaatsbanen open, maar geen marathon

HAAKSBERGEN - Een marathon op natuurijs zit er vrijdag niet in, maar het heeft hard genoeg gevroren dat er kan worden geschaatst op ijsbanen door heel Nederland. Onder meer in Noordlaren, Haaksbergen, Doetinchem, Doorn en De Lier kunnen liefhebbers de ijzers onderbinden, laten de ijsclubs weten via sociale media.

Door ANP - 6-1-2017, 11:46 (Update 6-1-2017, 11:46)

Voor een marathon op natuurijs is een ijsdikte nodig van minimaal 3 centimeter.