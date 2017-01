3,5 jaar cel en tbs voor basketbaltrainer

UTRECHT - Een 49-jarige basketbalcoach uit Mijdrecht is door de rechtbank in Utrecht tot 3,5 jaar cel veroordeeld plus tbs met dwangverpleging, omdat hij tussen 2000 en 2002 drie van zijn pupillen seksueel heeft misbruikt en in 2013 een minderjarige heeft aangerand. Ook heeft hij tussen 2014 en 2016 twaalf minderjarige jongens aangezet tot seksuele handelingen voor de webcam door zich voor te doen als jong meisje.

Volgens geraadpleegde psychologen heeft de man een persoonlijkheids- en een seksuele stoornis. Ook is er sprake van een hoger recidiverisico.

De rechtbank oordeelt dat de maatschappij op langere termijn tegen de man beveiligd moet worden en dat hij een gedwongen behandeling moet ondergaan. Daarom acht de rechtbank tbs met dwangverpleging noodzakelijk.

Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel tegen de man geëist.