Schultz bezoekt gedupeerden stuw Grave

DEN HAAG - Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het gebied rondom Grave, waar de stuw vorige week stuk werd gevaren door een schipper. De minister sprak onder anderen met gedupeerde woonbootbewoners en vertegenwoordigers van de scheepvaart.

Door ANP - 6-1-2017, 16:24 (Update 6-1-2017, 16:24)

Schultz nam onder meer een kijkje bij de kapotte stuw. Ze verkende het gebied samen met mensen van Rijkswaterstaat, dat sinds het incident van vorige week probeert een oplossing te vinden. Door de verwoesting van de stuw is het waterpeil flink gedaald, waardoor er op een deel van de Maas geen commerciële scheepvaart mogelijk is. Woonboten in verschillende plaatsen raakten beschadigd. De minister bezocht enkele gedupeerden in Nijmegen.

,,De minister wilde hierheen, zich verdiepen in de situatie en praten met gedupeerden en bewoners'', aldus een woordvoerder van het ministerie.