ANP Verdachte schutter bij shishalounge nog vast

AMSTERDAM - De 33-jarige Amsterdammer die ervan wordt verdacht dat hij heeft geschoten bij de shishalounge in Amsterdam-West, blijft zeker twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. Bij het schietincident op 11 november vorig jaar kwam een 18-jarige man onbedoeld om het leven.

Door ANP - 6-1-2017, 16:33 (Update 6-1-2017, 16:33)

De man is vorige week gearresteerd in Parijs en inmiddels terug in Amsterdam. Op de bewuste avond kregen twee mannen ruzie in de horecazaak in de Ten Katestraat. Dat ontaardde in een vechtpartij buiten tussen zeker drie mannen, waarbij op enig moment is geschoten. De 18-jarige man was hier niet bij betrokken, maar ging vanuit de shishalounge kijken wat er aan de hand was. Hij werd geraakt en overleed later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.