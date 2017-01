Verwarde Haagse man blijft nog vastzitten

DEN HAAG - De verwarde man die donderdag voor commotie zorgde bij de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag, blijft het weekeinde nog vastzitten. Komende week wordt bekeken of de man nog in de cel moet blijven, weer vrij wordt gelaten of wellicht wordt opgenomen voor zijn psychische problemen. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten.

De 59-jarige Hagenaar zorgde donderdag aan het einde van de middag voor flink wat ophef rond het Binnenhof toen hij tegen medewerkers van de Koninklijke Marechaussee riep dat hij een tas met explosieven bij zich had en die tas richting het gebouw van de Tweede Kamer gooide. Na het lossen van een waarschuwingsschot is de man door de marechaussee overmeesterd en ingerekend. Het Binnenhof en het aangrenzende Plein werden uit voorzorg in allerijl ontruimd en afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie stelde vast dat er geen explosieven in de tas zaten.