Burgemeester Van der Knaap vertrekt uit Ede

EDE - Burgemeester Cees van der Knaap uit Ede legt op 1 september van dit jaar zijn ambt neer. Van der Knaap is dan 66 en vindt dat het tijd is voor verjonging in het Edese stadsbestuur en voor een andere invulling van zijn leven. Dat heeft Van der Knaap vrijdag gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Door ANP - 6-1-2017, 17:38 (Update 6-1-2017, 17:38)

Van der Knaap (CDA) begon zijn carrière bij de landmacht. Later stapte hij over naar vakbeweging CNV. In 1998 werd hij Kamerlid. Dat leidde in 2002 tot zijn benoeming als staatssecretaris van Defensie in het kabinet Balkenende I. Van der Knaap hield dezelfde functie in het kabinet Balkenende II en keerde in 2007 in Balkenende IV nog eens terug. In 2008 werd hij burgemeester van Ede.

Van der Knaap heeft problemen gehad met de overlast van Marokkaanse jeugd in de wijk Veldhuizen. Hij kreeg veel kritiek omdat hij onzichtbaar was in die wijk. In 2015 betwijfelde Van der Knaap openlijk of Ede wel zeshonderd asielzoekers kon opvangen. Rond beoogde opvanglocaties, onder andere in Otterlo, braken grote rellen uit.