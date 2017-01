Hans Wiegel nieuwe Telegraaf-columnist

ANP Hans Wiegel nieuwe Telegraaf-columnist

AMSTERDAM - Hans Wiegel gaat een wekelijkse column schrijven voor De Telegraaf. Zaterdag verschijnt de eerste column van de VVD-coryfee in het nieuwskatern van de krant, meldt De Telegraaf zaterdag op de voorpagina.

Door ANP - 7-1-2017, 4:04 (Update 7-1-2017, 4:04)

Wiegel volgt Geert-Jan Knoops op, die het te druk heeft om zijn column voort te zetten.

De 75-jarige Wiegel was in het verleden onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier onder Dries van Agt en Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland.