ANP Gladheid trekt naar oosten

LIJNDEN - De gladheid geeft zaterdag rond het middaguur vooral overlast in het midden en het oostelijk deel van het land. Toch worden er niet meer zoveel ongelukken gemeld als in de ochtend. Toen werd gemiddeld één ongeval per minuut gemeld. ,,Het lijkt erop dat mensen de waarschuwingen serieus nemen en niet de weg op gaan, aldus Patrick Potgraven van de VID.

Door ANP - 7-1-2017, 12:42 (Update 7-1-2017, 12:42)

De grootste problemen ontstaan net als in de ochtend door geschaarde vrachtwagens, die veelal dwars op de weg komen te staan na een glijpartij. Zo is de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide dicht door een geschaarde vrachtwagen. Eerder gebeurde iets dergelijks op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Deil en de A1 Hengelo-Apeldoorn ter hoogte van Lochem.