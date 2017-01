Scheepvaart Maas-Waalkanaal beperkt mogelijk

ANP Scheepvaart Maas-Waalkanaal beperkt mogelijk

NIJMEGEN - Schepen kunnen vanaf zondag 10.00 uur beperkt weer gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. De stremming tussen Heumen en Weurt wordt opgeheven. Dat meldde Rijkswaterstaat zaterdagmiddag.

Door ANP - 7-1-2017, 16:03 (Update 7-1-2017, 16:03)

De sluis bij Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schepen per dag verantwoord kunnen worden doorgelaten. Voorwaarde voor het hervatten van de scheepvaart is wel dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal op voldoende niveau blijft.

De Sluis bij Heumen blijft tot nader order gestremd.