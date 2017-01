Deel A73 dicht om gladheid

ANP Deel A73 dicht om gladheid

LINNE - Op last van de politie is de A73 tussen Linne en Beesel zaterdagmiddag in beide richtingen afgesloten. Op het stuk snelweg in Limburg is het zo glad en gebeuren zoveel ongelukken, dat het onverantwoord is er overheen te rijden. Dat meldde de Verkeersinformatiedienst zaterdag.

Door ANP - 7-1-2017, 16:25 (Update 7-1-2017, 16:25)

Het KNMI blijft waarschuwen voor gladheid door ijzel op de wegen in het oosten en zuidoosten van het land; daar is code oranje van kracht. Voor de provincies Groningen, Flevoland en Utrecht is zaterdagmiddag afgeschaald van code oranje naar geel. Het weerinstituut wijst er op dat het ook daar plaatselijk nog glad kan zijn.