ANP PvdA wil werkgevers bestoken om vast contract

LEIDEN - De PvdA hoopt werkgeversorganisatie VNO-NCW met een handtekeningencampagne duidelijk te maken dat nog heel veel werknemers hechten aan een vast contract. Het prominente kandidaat-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk wil een mentaliteitsverandering onder werkgevers, die hun personeel nu nog het gevoel zouden geven wegwerpwerknemers te zijn.

Door ANP - 7-1-2017, 22:19 (Update 7-1-2017, 22:19)

Van Dijk, die onlangs de vakbeweging verliet voor de vijfde plaats op de kandidatenlijst van zijn partij, spreekt werkgeversvoorman Hans de Boer rechtstreeks aan in een brief die hij zondag aan de PvdA-achterban stuurt. Als De Boer zich inderdaad zorgen maakt om het onbehagen in de samenleving, dan moet hij eens beginnen met eerherstel voor het vaste contract, lichtte Van Dijk zaterdag op een nieuwjaarsbijeenkomst in Leiden toe. Want ,,flexibilisering is geen natuurverschijnsel, maar een keuze''.