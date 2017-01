Maas-Waalkanaal weer beperkt open

NIJMEGEN - Nadat het Maas-Waalkanaal sinds vorige week donderdag gestremd was, wordt de scheepvaart zondagochtend gedeeltelijk hervat. Schepen kunnen vanaf 10.00 uur weer beperkt gebruikmaken van de waterweg. Het traject tussen Heumen en Weurt wordt vrijgegeven van de sluis bij Weurt tot aan de Oostelijke Kanaalhaven.

Door ANP - 8-1-2017, 3:29 (Update 8-1-2017, 3:29)

De sluis bij Weurt wordt vanaf de ingebruikname nauwlettend in de gaten gehouden, afhankelijk van het verloop bepaalt Rijkswaterstaat hoeveel schepen per dag verantwoord kunnen worden doorgelaten. Voorwaarde voor het hervatten van de scheepvaart is in ieder geval dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal op voldoende niveau blijft.

Rijkswaterstaat hoopt dinsdag met een voorlopige oplossing te komen voor het gehele kanaal.

Het kanaal was gesloten voor scheepvaart sinds de stuw in de Maas bij Grave vorige week donderdagavond kapot werd gevaren. Het waterpeil in het kanaal zakte zo ver, dat er geen schepen meer door konden.