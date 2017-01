Maas-Waalkanaal weer beperkt in gebruik

WEURT - Een Nederlands containerschip is zondagmorgen om half negen als eerste door de sluis in het Maas-Waalkanaal de Waal bij Nijmegen opgevaren. Veertig binnenvaartschepen hebben tien dagen vastgezeten in de havens langs het kanaal na een aanvaring van de stuw bij Grave. Daardoor zakte het waterpeil in het kanaal zodanig, dat het niet meer bevaarbaar was.

Door ANP - 8-1-2017, 11:37 (Update 8-1-2017, 11:52)

Rijkswaterstaat verwacht ,,een aantal keer per dag'' te kunnen schutten nu pompen ervoor zorgen dat het waterpeil in het kanaal hoog genoeg blijft. Normaal wordt er honderd keer per dag geschut in het drukbevaren kanaal, dat de verbinding tussen Maas en Waal vormt. Er kan volgens Rijkswaterstaat nu niet volop worden geschut, omdat er bij elke keer dat de sluis opengaat water wegstroomt. Bovendien is het zeer laagwater op de Waal, zodat de rivier geen water aan het kanaal levert.

Binnenvaartschepen kunnen sinds zondagmorgen vanaf de Waal het kanaal binnenvaren tot aan Malden. De Maas blijft voorlopig nog afgesloten, aldus Rijkswaterstaatdirecteur Eric Diepstraten. Dat het zondagmorgen erg mistig was, was volgens hem geen belemmering om de sluis weer te gebruiken. ,,We hebben systemen die de schepen voortdurend in de gaten houden.'' Hoe het dan mogelijk was dat het benzeenschip bij dichte mist de stuw in Grave ramde, kon Diepstraten niet verklaren. ,,We zijn erg benieuwd wat de schipper heeft gedaan. Dat moet uit onderzoek van justitie en politie blijken.''

De binnenvaart en bedrijven aan het water lopen grote schade op door de stremming. Ook Rijkswaterstaat heeft ,,enorme schade.'' Reparatie van de zwaarbeschadigde stuw gaat ,,maanden en misschien nog langer'' duren. De dienst hoopt deze week te kunnen starten met de bouw van een tijdelijke waterkering voor de stuw bij Grave. Schepen kunnen die kering via een sluis passeren.