Veel kinderen door idool Max naar kartbeurs

LELYSTAD - De vierde editie van de kartbeurs bij vliegveld Lelystad trok dit weekend ongeveer vijfduizend bezoekers. Dat is ruim duizend meer dan vorig jaar toen al sprake was van een flinke stijging in vergelijking met 2015. Vorig jaar was de entree van Max Verstappen in de Formule 1 de reden van een succesvolle kartbeurs en dat succes zet ook dit jaar door, zei de organisatie.

Door ANP - 8-1-2017, 18:20 (Update 8-1-2017, 18:20)

Ondanks de slechte weersomstandigheden werd met name de talentscoutwedstrijd op zaterdag druk bezocht. Vier jongens en een meisje in de leeftijd tussen 6 en 9 jaar raceten daar om de winst. De 6-jarige Frens van der Zanden uit Sint-Oedenrode won en ging met een kartauto naar huis. Volgens de organisatie waren er veel kinderen op de beurs die coureur Max Verstappen als hun idool zien.