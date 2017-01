Nieuwe bootverbinding met Amsterdam

De opgeheven draagvleugelboot die voer tussen Velsen-Zuid en Amsterdam.

VELSEN-ZUID - Een hernieuwde bootverbinding tussen Velsen-Zuid en Amsterdam via het Noordzeekanaal is in de maak. Een groep ondernemers is druk bezig met het uitwerken van dit initiatief.

Door Pieter van Hove - 9-1-2017, 12:20 (Update 9-1-2017, 14:36)

Het traject krijgt zeven halten, waaronder in Velsen-Zuid (Pontplein), Beverwijk, recreatiegebied Spaarnwoude, Zaandam en bij het Centraal Station in de hoofdstad. Bedoeling is dat de snelle boot, met ruimte voor fietsen, de afstand binnen een half uur aflegt.

Het vervoer met de elektrische boot is in eerste instantie gericht op het toerisme, aldus Ton van...