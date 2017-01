Direct inzicht in verbruik moet slimme meter redden

ANP/Lex van Lieshout Een monteur installeert een slimme elektriciteitsmeter. Netbeheerders zijn van start gegaan met vervangen van alle analoge gas- en elektriciteitsmeters.

AMSTERDAM - In een poging een miljardenfiasco af te wenden, gaan netbeheerders het makkelijker maken om live energieverbruiksgegevens af te lezen uit de slimme meters die in alle Nederlandse huishoudens worden opgehangen.

Door Wouter van Bergen - 10-1-2017, 6:00 (Update 10-1-2017, 6:00)

Details worden vastgelegd in een convenant dat partijen in de sector sluiten. De uitrol van slimme meters in Nederland levert tot nu toe teleurstellende resultaten op. In plaats van de 3,5% energiebesparing die bij de start van het €3,3 miljard kostende project werd voorzien, blijft de besparing steken op minder...